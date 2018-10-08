Бойовики сьогодні 6 разів обстріляли позиції українських військ

"Від початку цієї доби станом на ранок в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів. Усі вони відбулись на Донецькому напрямку", - сказав речник.



За його словами, з опівночі ворог почав активно порушувати режим тиші. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано ворожі обстріли в районі населених пунктів Широкине, Гнутове, Водяне та Павлопіль. Поблизу Лебединського окупанти використовували озброєння БМП.



"Від початку поточної доби бойових втрат серед українських військовослужбовців немає", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, минулої доби, 7 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.