ООС: бойовики здійснили 27 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Минулої доби, 7 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 11 разів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Вільний, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ствольну артилерію калібру 122 мм ворог застосував, відкриваючи вогонь по опорному пункту наших військ поблизу Водяного. Позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Водяне та Лебединське противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Новотошківського, Луганського, Гнутового вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках Кримського, Новозванівки, Водяного та Лебединського крім того окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти. Позиції Об’єднаних сил у районі Вільного були обстріляні також із зенітної установки ЗУ-23-2, а по оборонцях Гнутового вівся снайперський вогонь”.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

“За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та сім поранено. Від початку поточної доби противник з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 6 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає”, — повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

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