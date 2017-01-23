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Бойовики сім разів обстріляли позиції сил АТО на донецькому напрямку

Бойовики сім разів обстріляли позиції сил АТО на донецькому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Минулої доби бойовики на донецькому напрямку сім разів обстріляли позиції сил АТО, при цьому вони один раз застосували важке озброєння. Про це під час брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Всього за добу на донецькому напрямку відбулося 7 обстрілів з боку противника, 1 із застосуванням мінометів", - зазначив О.Мотузяник.

Він зауважив, що: "до 11 години там було абсолютно спокійно. Потім противник розпочав мінометний обстріл населеного пункту Піски, який тривав одну годину. Також, протягом дня, противник порушував режим тиші у Луганському, Зайцевому та Новгородському, без застосування важкого озброєння".

Найбільше обстрілів відбулося саме у Зайцевому. В Авдіївці вогонь вів ворожий снайпер.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів на донецькому напрямку четверо українських бійців зазнали поранень.

Як передавав УНН, у штабі АТО повідомили про те, що найближчім часом розведення сил та засобів у Станиці Луганські очікувати не варто.

Українські Національні Новини

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