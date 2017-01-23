Боевики семь раз обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. За прошедшие сутки боевики на донецком направлении семь раз обстреляли позиции сил АТО, при этом они один раз применили тяжелое вооружение. Об этом во время брифинга в понедельник сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего за сутки на донецком направлении состоялось 7 обстрелов со стороны противника, 1 с применением минометов", - отметил А.Мотузяник.
Он отметил, что: "в 11:00 там было абсолютно спокойно. Затем противник начал минометный обстрел населенного пункта Пески, который длился один час. Также, в течение дня, противник нарушал режим тишины в Луганском, Зайцево и Новгородском, без применения тяжелого вооружения".
Больше всего обстрелов произошло именно в Зайцево. В Авдеевке огонь вел вражеский снайпер.
Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов на донецком направлении четверо украинских бойцов получили ранения.
Как сообщал УНН, в штабе АТО сообщили о том, что в ближайшее время разведения сил и средств в Станице Луганской ожидать не стоит .