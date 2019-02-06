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Бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових

Бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Бойовики від початку доби обстріляли позиції українських військ сім разів, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.

“Протягом доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ сім разів, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться у повідомленні.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” злочинці тричі обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм. поблизу селища Піски, йдеться у повідомленні.

У прес-центрі відзначили, що також позиції наших військ були обстріляні в районі населеного пункту Лебединське з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу селища Павлопіль з гранатометів.

“В смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ найманці обстріляли позиції українських військових двічі з гранатометів різних систем та стрілецької поблизу населеного пункту Кримське; з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний.

Також позиції наших військ були обстріляні в районі населеного пункту Південне з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — повідомили у прес-центрі ООС.

Внаслідок обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав, йдеться у повідомленні.

“Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових”, — додали у прес-центрі.

Нагадаємо, 5 лютого російські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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