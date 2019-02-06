Боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Боевики от начала суток обстреляли позиции украинских войск семь раз, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск семь раз, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники трижды обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм. вблизи поселка Пески, говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что также позиции наших войск были обстреляны в районе населенного пункта Лебединский из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи поселка Павлополь из гранатометов.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вильный.
Также позиции наших войск были обстреляны в районе населенного пункта Южное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре ООС.
Вследствие обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, говорится в сообщении.
"Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в пресс-центре.
Напомним, 5 февраля российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.