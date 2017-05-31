Бойовики самовільно заселяються в будинки людей, які виїхали із зони АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В зоні проведення антитерористичної операції фіксуються множинні випадки самовільного заселення бойовиків у будинки місцевих жителів, які полишили територію бойових дій. Про це повідомляє координатор групи “Інформаційний центр”, народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Після передислокації командних структур „9-го окремого механізованого полку морської піхоти 1-го АК ДНР“ з н.п. Безіменне в н.п. Седово, в н.п. Новоазовськ зафіксовані множинні випадки самовільного заселення бойовиків в будинки, мешканці яких з початком бойових дій виїхали на неокуповану територію”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що ця ситуація викликає невдоволення серед місцевих жителів і “керівництва” Новоазовського району.
Нагадаємо, минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець загинув, ще 5 отримали поранення.