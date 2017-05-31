Боевики самовольно заселяются в дома людей, которые выехали из зоны АТО

"После передислокации командных структур "9-го отдельного механизированного полка морской пехоты 1-го АК ДНР" с н.п. Безымянное в н.п. Седово, в н.п. Новоазовск зафиксированы множественные случаи самовольного заселения боевиков в дома, жители которых с началом боевых действий выехали на неоккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что эта ситуация вызывает недовольство среди местных жителей и "руководства" Новоазовского района.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.