Боевики самовольно заселяются в дома людей, которые выехали из зоны АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В зоне проведения антитеррористической операции фиксируются множественные случаи самовольного заселения боевиков в дома местных жителей, которые оставили территорию боевых действий. Об этом сообщает координатор группы "Информационный центр", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"После передислокации командных структур "9-го отдельного механизированного полка морской пехоты 1-го АК ДНР" с н.п. Безымянное в н.п. Седово, в н.п. Новоазовск зафиксированы множественные случаи самовольного заселения боевиков в дома, жители которых с началом боевых действий выехали на неоккупированную территорию", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что эта ситуация вызывает недовольство среди местных жителей и "руководства" Новоазовского района.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.