Бойовики розширюють мовлення своїх і російських ЗМІ на підконтрольну Україні територію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Бойовики продовжують розширювати радіо- та телемовлення російських та підконтрольних бойовикам ЗМІ на підконтрольну Україні територію. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.
“За вказівкою кураторів з ФСБ РФ в “ЛДНР” триває робота по розширенню радіо- і телемовлення російських і підконтрольних терористам мас-медіа на територію, підконтрольну Україні. Так, з 20.04.2017 в населеному пункті Констянтинівка та Костянтинівському районі фіксується трансляція FM-радіостанції "Радіо "Республіка"", — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила у Києві типографію, яка друкувала бойовикам фальшиві документи.