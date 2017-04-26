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Бойовики розширюють мовлення своїх і російських ЗМІ на підконтрольну Україні територію

Київ • УНН

 • 8822 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Бойовики продовжують розширювати радіо- та телемовлення російських та підконтрольних бойовикам ЗМІ на підконтрольну Україні територію. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.

“За вказівкою кураторів з ФСБ РФ в “ЛДНР” триває робота по розширенню радіо- і телемовлення російських і підконтрольних терористам мас-медіа на територію, підконтрольну Україні. Так, з 20.04.2017 в населеному пункті Констянтинівка та Костянтинівському районі фіксується трансляція FM-радіостанції "Радіо "Республіка"", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, СБУ викрила у Києві типографію, яка друкувала бойовикам фальшиві документи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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