Боевики расширяют вещание своих и российских СМИ на подконтрольную Украине территорию

“По указанию кураторов из ФСБ РФ в „ЛДНР“ продолжается работа по расширению радио- и телевещания российских и подконтрольных террористам СМИ на территорию, подконтрольную Украины. Так, с 20.04.2017 в населенном пункте Константиновка и Константиновском районе фиксируется трансляция FM-радиостанции „Радио“ Республика”", — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила в Киеве типографию, которая печатала боевикам фальшивые документы.