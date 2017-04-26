Боевики расширяют вещание своих и российских СМИ на подконтрольную Украине территорию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15899 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76097 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138787 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110433 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112438 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109857 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102236 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106380 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103064 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149416 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Боевики расширяют вещание своих и российских СМИ на подконтрольную Украине территорию

Боевики расширяют вещание своих и российских СМИ на подконтрольную Украине территорию

Киев  •  УНН

 • 8817 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Боевики продолжают расширять радио- и телевещание российских и подконтрольных боевикам СМИ на подконтрольную Украине территорию. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационный сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.

“По указанию кураторов из ФСБ РФ в „ЛДНР“ продолжается работа по расширению радио- и телевещания российских и подконтрольных террористам СМИ на территорию, подконтрольную Украины. Так, с 20.04.2017 в населенном пункте Константиновка и Константиновском районе фиксируется трансляция FM-радиостанции „Радио“ Республика”", — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила в Киеве типографию, которая печатала боевикам фальшивые документы.

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