Боевики расширяют вещание своих и российских СМИ на подконтрольную Украине территорию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Боевики продолжают расширять радио- и телевещание российских и подконтрольных боевикам СМИ на подконтрольную Украине территорию. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационный сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.
“По указанию кураторов из ФСБ РФ в „ЛДНР“ продолжается работа по расширению радио- и телевещания российских и подконтрольных террористам СМИ на территорию, подконтрольную Украины. Так, с 20.04.2017 в населенном пункте Константиновка и Константиновском районе фиксируется трансляция FM-радиостанции „Радио“ Республика”", — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила в Киеве типографию, которая печатала боевикам фальшивые документы.