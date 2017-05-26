Бойовики розкрадають боєприпаси та зливають дизпаливо з танків - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Бойовики у зоні проведення АТО викрали з декількох танків боєприпаси для кулеметів і ящики з ручними гранатами та злили запас дизельного пального. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“У з’єднаннях і частинах 1, 2 АК ЗС РФ продовжується розкрадання зброї, боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів, зокрема у танковому батальйоні 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК з вини російських офіцерів, які періодично самовільно залишали район запасних позицій і не організували охорону бойової техніки підпорядкованих їм підрозділів, з декількох танків було викрадено боєприпаси для кулеметів і ящики з ручними гранатами та злито запас дизельного пального”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, чисельність особового складу бойовиків знижується.