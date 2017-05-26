Боевики разворовывают боеприпасы и сливают дизтопливо из танков - разведка

"В соединениях и частях 1, 2 АК ВС РФ продолжается хищения оружия, боеприпасов и других материально-технических средств, в частности в танковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК по вине российских офицеров, периодически самовольно оставляющих район запасных позиций и не организовали охрану боевой техники подчиненными им подразделений, из нескольких танков были похищены боеприпасы для пулеметов и ящики с ручными гранатами и слито запас дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, численность личного состава боевиков снижается.