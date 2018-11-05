Бойовики п’ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі з гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в зоні ООС на Донбасі російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню із застосуванням гранатометів. Про це УНН передає з посиланням на прес-центр ООС.
“Протягом поточної доби, станом на 18-ту годину, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню”, — повідомили у штабі.
Так, повідомляється, що двічі в районі Павлополя, противник застосував станкові протитанкові гранатомети. Крім того, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Красногорівка і Гнутове.
“Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби у зоні ООС загинув український військовий, ще двох бійців було поранено.