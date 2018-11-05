Боевики пять раз обстреляли позиции ООС на Донбассе из гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В течение текущих суток в зоне ООС на Донбассе российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня с применением гранатометов. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток, по состоянию на 18 часов, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в штабе.
Так, сообщается, что дважды в районе Павлополя, противник применил станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Красногоровка и Гнутово.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне ООС погиб украинский военный, еще двое бойцов получили ранения.