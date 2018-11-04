З початку доби у зоні ООС загинув військовий, ще двох поранено

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Упродовж цієї доби в зоні ООС на Донбасі російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє – отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр ООС.

"Упродовж цієї доби російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. При цьому ворог 8 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Противник вів прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у штабі.

Як зазначається, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Поблизу Хутора Вільний, як повідомляється, окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Міномети 82-го калібру для вогневого впливу по позиціях Об'єднаних сил російські окупанти застосували ще біля п’ятьох населених пунктів, додали у штабі.

"Підрозділи, що обороняються, стійко утримують займані позиції. В ході виконання завдань застосовують усі наявні сили та засоби для стабілізації ситуації, проте, готові і до більш активних заходів. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє – отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, окупанти обстріляли пункт перетину лінії розмежування у зоні ООС.

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