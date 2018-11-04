С начала суток в зоне ООС погиб военный, еще двое ранены

"В течение этих суток российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг 8 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Как отмечается, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Вблизи Хутора Вольного, как сообщается, оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра для огневого воздействия по позициям Объединенных сил российские оккупанты применили еще возле пяти населенных пунктов, добавили в штабе.

"Обороняющиеся подразделения устойчиво удерживают занимаемые позиции. В ходе выполнения задач применяют все имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако, готовы и к более активным мерам. Вследствие боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое - получили ранения", - говорится в сообщении.

Указано, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, оккупанты обстреляли пункт пересечения линии разграничения в зоне ООС.