Бойовики провели потужний артобстріл у Гнутовому
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Маріупольському напрямку у селищі Гнутове бойовики вели потужний обстріл одночасно з 82-мм, 120-мм мінометів, 122-мм гармат. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Найпотужніший обстріл відбувся у Гнутовому – він тривав лише 35 хвилин, проте в цей час окупанти стріляли одночасно з 82-мм, 120-мм мінометів, 122-мм гармат. Цю канонаду супроводжували постріли снайперів противника. Українські війська відкривали вогонь у відповідь", − сказав він.
Крім цього, 2 потужних мінометних обстріли з боки противника відбулося в Красногорівці. Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбувся 31 ворожий обстріл, з них 10 з важкого озброєння.
Нагадаємо, за минулу добу, з 7 на 8 листопада, в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, четверо зазнали поранень.