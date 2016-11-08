Боевики провели мощный артобстрел в Гнутово
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На Мариупольском направлении в поселке Гнутово боевики вели мощный обстрел одновременно с 82-мм, 120-мм минометов, 122-мм орудий. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Самый мощный обстрел произошел в Гнутово - он длился всего 35 минут, однако в это время оккупанты стреляли одновременно с 82-мм, 120-мм минометов, 122-мм орудий. Эту канонаду сопровождали выстрелы снайперов противника. Украинские войска открывали огонь", - сказал он.
Кроме этого, 2 мощных минометных обстрела со стороны противника произошли в Красногоровке. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялся 31 вражеский обстрел, из них 10 с тяжелого вооружения.
Напомним, за минувшие сутки, с 7 на 8 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения .