Бойовики провели коротку серію обстрілів в новорічну ніч в Станиці Луганській

"На луганському напрямку бойові дії велися лише в новорічну ніч ще до світанку. Противник тричі обстріляв наші позиції у Станиці Луганській та прилеглому селищі Сизе. Важке озброєння при цьому не застосовувалося і обстріли були досить короткими не більше 15 хвилин", - сказав він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, проте чотирьох було поранено.