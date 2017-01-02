Бойовики провели коротку серію обстрілів в новорічну ніч в Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Луганщині 1 січня ще до світанку бойовики провели 15 хвилинні обстріли сил АТО, при цьому не застосували важке озброєння. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку бойові дії велися лише в новорічну ніч ще до світанку. Противник тричі обстріляв наші позиції у Станиці Луганській та прилеглому селищі Сизе. Важке озброєння при цьому не застосовувалося і обстріли були досить короткими не більше 15 хвилин", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, проте чотирьох було поранено.