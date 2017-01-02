Боевики провели короткую серию обстрелов в новогоднюю ночь в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Луганской области 1 января еще до рассвета боевики провели 15 минутные обстрелы сил АТО, при этом не применили тяжелое вооружение. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении боевые действия велись только в новогоднюю ночь до рассвета. Противник трижды обстрелял наши позиции в Станице Луганской и прилегающем поселке Сизое. Тяжелое вооружение при этом не применялось и обстрелы были достаточно короткими не более 15 минут", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако четверо были ранены.