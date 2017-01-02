Боевики провели короткую серию обстрелов в новогоднюю ночь в Станице Луганской

"На луганском направлении боевые действия велись только в новогоднюю ночь до рассвета. Противник трижды обстрелял наши позиции в Станице Луганской и прилегающем поселке Сизое. Тяжелое вооружение при этом не применялось и обстрелы были достаточно короткими не более 15 минут", - сказал он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако четверо были ранены.