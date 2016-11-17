Бойовики протягом тижня тричі обстріляли контрольні пости "Мар’їнка" та "Гнутове" — О.Слободян

“Впродовж тижня зберігалася висока активність обстрілів дорожніх кордонів в смузі розмежування. Так, протягом тижня, з 10 листопада російсько-терористичні війська у трьох випадках здійснювали обстріли контрольного поста "Мар’їнка" та "Гнутове". 10 та 11 листопада російські найманці із невстановлених причин не здійснювали пропуск осіб та транспортних засобів напроти контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове"”, — повідомив О.Слободян.