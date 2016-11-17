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Бойовики протягом тижня тричі обстріляли контрольні пости "Мар’їнка" та "Гнутове" — О.Слободян

Бойовики протягом тижня тричі обстріляли контрольні пости "Мар’їнка" та "Гнутове" — О.Слободян

Київ • УНН

 • 4976 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Протягом тижня незаконні збройні формування тричі обстріляли контрольні пости "Мар’їнка" та "Гнутове". Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.

“Впродовж тижня зберігалася висока активність обстрілів дорожніх кордонів в смузі розмежування. Так, протягом тижня, з 10 листопада російсько-терористичні війська у трьох випадках здійснювали обстріли контрольного поста "Мар’їнка" та "Гнутове". 10 та 11 листопада російські найманці із невстановлених причин не здійснювали пропуск осіб та транспортних засобів напроти контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове"”, — повідомив О.Слободян.

Українські Національні Новини

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