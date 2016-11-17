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15 марта, 19:03 • 109370 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150098 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127335 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120595 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107027 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102534 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97289 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Боевики в течение недели трижды обстреляли контрольные посты "Марьинка" и "Гнутово" - О.Слободян

Боевики в течение недели трижды обстреляли контрольные посты "Марьинка" и "Гнутово" - О.Слободян

Киев • УНН

 • 4967 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В течение недели незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли контрольные посты "Марьинка" и "Гнутово". Об этом сообщил во время брифинга помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.

"В течение недели сохранялась высокая активность обстрелов дорожных границ в полосе разграничения. Так, в течение недели, с 10 ноября российско-террористические войска в трех случаях осуществляли обстрелы контрольных постов "Марьинка" и "Гнутово". 10 и 11 ноября российские наемники по неустановленным причинам не совершали пропуск лиц и транспортных средств напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово"", - сообщил О.Слободян.

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