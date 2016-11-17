Боевики в течение недели трижды обстреляли контрольные посты "Марьинка" и "Гнутово" - О.Слободян
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В течение недели незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли контрольные посты "Марьинка" и "Гнутово". Об этом сообщил во время брифинга помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"В течение недели сохранялась высокая активность обстрелов дорожных границ в полосе разграничения. Так, в течение недели, с 10 ноября российско-террористические войска в трех случаях осуществляли обстрелы контрольных постов "Марьинка" и "Гнутово". 10 и 11 ноября российские наемники по неустановленным причинам не совершали пропуск лиц и транспортных средств напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово"", - сообщил О.Слободян.