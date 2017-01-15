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Бойовики протягом дня 32 рази обстріляли позиції сил АТО

Бойовики протягом дня 32 рази обстріляли позиції сил АТО

Київ • УНН

 • 6532 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Бойовики протягом доби 32 рази обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Загалом відбулося 32 обстріли”, — йдеться у повідомленні штабу.

Зокрема, на маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар’їнці вогонь вів снайпер.

На луганському напрямку із 120-міліметрових мінометів противник обстрілював Троїцьке. Новозванівку з гранатометів та стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли Золоте.

На донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Доламітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Зайцеве, Авдіївку та Верхньоторецьке.

Як повідомляв УНН, учора, 14 січня, на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень.

Українські Національні Новини

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