Бойовики протягом дня 32 рази обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Бойовики протягом доби 32 рази обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Загалом відбулося 32 обстріли”, — йдеться у повідомленні штабу.
Зокрема, на маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар’їнці вогонь вів снайпер.
На луганському напрямку із 120-міліметрових мінометів противник обстрілював Троїцьке. Новозванівку з гранатометів та стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли Золоте.
На донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Доламітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Зайцеве, Авдіївку та Верхньоторецьке.
Як повідомляв УНН, учора, 14 січня, на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень.