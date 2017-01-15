Боевики в течение дня 32 раза обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Боевики в течение суток 32 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Всего произошло 32 обстрела", - говорится в сообщении штаба.
В частности, на мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.
На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов противник обстреливал Троицкое. Новозвановку из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое.
На донецком направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреливали Доламитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку и Верхнеторецкое.
Как сообщал УНН, вчера, 14 января, на Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.