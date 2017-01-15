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Боевики в течение дня 32 раза обстреляли позиции сил АТО

Боевики в течение дня 32 раза обстреляли позиции сил АТО

Киев • УНН

 • 6532 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Боевики в течение суток 32 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Всего произошло 32 обстрела", - говорится в сообщении штаба.

В частности, на мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов противник обстреливал Троицкое. Новозвановку из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое.

На донецком направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреливали Доламитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку и Верхнеторецкое.

Как сообщал УНН, вчера, 14 января, на Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.

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