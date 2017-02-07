Бойовики протягом чотирьох годин обстрілювали позиції сил АТО у Кримському
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Минулої доби бойовики випустили близько 100 мінометних мін та більше 70 снарядів протягом 4-годинного обстрілу позицій сил АТО у Кримському. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Минулої доби найбільш неспокійно було у Кримському. Бойовики активізувалися там під вечір і майже одразу почали стріляти з важкого озброєння — мінометів, а з настанням темряви — ствольної артилерії. За чотири години епізодичних обстрілів противник випустив у бік сил АТО близько 100 мінометних мін та понад 70 артилерійських снарядів”, — сказав він.
Загалом, на луганському напрямку, крім цього, двічі режим тиші було порушено вдень у Жовтому та Новотошківському. В останньому позиції українських військових обстріляв снайпер противника.
Також, за його словами, у Попаснянському районі минулої доби бойова активність ворога дещо знизилася. За добу там відбулося 8 випадків порушення ворогом тиші, при цьому бандформування використали важке озброєння двічі, провівши короткі мінометні обстріли у Новозванівці та Троїцькому. У Станично-Луганському районі зберігалася тиша.
Як повідомляв УНН, за добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, одного поранено.