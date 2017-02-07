Боевики в течение четырех часов обстреливали позиции сил АТО в Крымском
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили около 100 минометных мин и более 70 снарядов в течение 4-часового обстрела позиций сил АТО в Крымском. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент.
"За прошедшие сутки наиболее неспокойно было в Крымском. Боевики активизировались там под вечер и почти сразу начали стрелять из тяжелого вооружения - минометов, а с наступлением темноты - ствольной артиллерии. За 4 часа эпизодических обстрелов противник выпустил в сторону сил АТО около 100 минометных мин и более 70 артиллерийских снарядов", - сказал он.
В общем, на луганском направлении, кроме этого, дважды режим тишины был нарушен днем в Желтом и Новотошкивском. В последнем позиции украинских военных обстрелял снайпер противника.
Также, по его словам, в Попаснянском районе за прошедшие сутки боевая активность врага несколько снизилась. За сутки там произошло 8 случаев нарушения врагом тишины, при этом бандформирования использовали тяжелое вооружение дважды, проведя короткие минометные обстрелы в Новозвановке и Троицком. В Станично-Луганском районе сохранялась тишина.
Как сообщал УНН, за сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один ранен.