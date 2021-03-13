Бойовики продовжують блокувати роботу 5 КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба МВС України, пише УНН.
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"Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За інформацією МВС, на лінії розмежування щоденно з 8.00 до 16.00 функціонують усі КПВВ, але фактичний пропуск здійснювався лише у двох з них.
Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень. Щоденно пропускні операції здійснювались лише у КПВВ "Станиця Луганська".
Додамо
Протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.