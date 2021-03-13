Бойовики продовжують блокувати роботу 5 КПВВ на Донбасі

Цитата

"Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією МВС, на лінії розмежування щоденно з 8.00 до 16.00 функціонують усі КПВВ, але фактичний пропуск здійснювався лише у двох з них.

Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень. Щоденно пропускні операції здійснювались лише у КПВВ "Станиця Луганська".

Додамо

Протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.