Лінію розмежування за добу перетнуло близько 1,2 тис. осіб, бойовики блокують один пункт пропуску - ДПСУ

"Згідно з розпорядженнями Командувача об’єднаних сил, пропуск через лінію розмежування здійснюється у трьох контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Військовослужбовці Донецького прикордонного загону в КПВВ "Новотроїцьке" протягом 7 липня на в'їзд з тимчасово окупованої території України оформили 297 осіб та 35 транспортних засобів. З контрольованої території до ТОТУ - 163 особи та 6 транспортних засобів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що російсько-окупаційна адміністрація продовжувала часткове блокування проїзду. Так, окупанти повернули 34 особи та 2 транспортних засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію. Зі слів повернених громадян, з настанням сутінок перед блокпостом бойовиків залишалися люди, які очікували на пропуск до ТОТУ.

"Рух через КПВВ "Мар’їнка" залишається заблокованим бойовиками. Учора гуманітарним коридором "Донецьк-Курахове" з тимчасово окупованої території прибув лише один чоловік – громадянин Німеччини, якого терористи все ж випустили з ТОТ. Через КПВВ "Станиця Луганська" вчора лінію розмежування у пішому порядку перетнуло 723 особи. До тимчасово окупованої території – 366, до контрольованої території – 357", - додається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на вівторок, 7 липня, на лінії розмежування на Донбасі почали функціонувати два КПВВ, у яких бойовики раніше блокували пропуск.