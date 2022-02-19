Через обстріли бойовиків на Донбасі понад 850 тисяч мешканців ризикують залишитися без води
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Внаслідок масштабних артобстрілів бойовики пошкодили два трансформатори насосної станції “Вода Донбасу”. В результаті понад 850 тисяч мешканців Донецької області ризикують залишитися без водопостачння. Про це під час брифінгу у Краматорську заявив глава військово цивільної Донецької адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
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“19 лютого було пошкоджено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водопроводу. Як наслідок, пошкодження двох трансформаторів, простіше сказати, виведення їх зі строю, з ладу шляхом потрапляння боєприпасу. Ризик зупинення водопостачання був прямий для 850 тисяч населення області”, - заявив він.
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Павло Кириленко зауважив, що цинічність дій окупантів полягає у влученні у два трансформатори, які безпосередньо зупиняють постачання води на підконтрольну українській владі територію.
Ризик зупинення водопостачання був повністю у містах: Волноваха, Маріуполь, центральній частині Донецької області, у містах - Селидове, Мирноград.
Наразі вжитими терміновими заходами досягнуто результату по центральній частині Донецької області, та перепідключено водопостачання до резервних джерел, це Харківської фільтрувальної станції.
Зазначається, що найбільший ризик був перед припиненням водопостачання у найбільше місто Донецької області - міста Маріуполь.
“Це більш, ніж 600 тисяч жителів. Вжитими заходами прийнято рішення про підключення до староукраїнського водосховища, запаси якого дозволяють декілька місяців перебувати та отримувати воду з цього водосховища”, - додав глава військово цивільної Донецької адміністрації.
Окрім цього, голова Донецької ЦВА повідомив, що від початку 2022 року на території Донецької області внаслідок бойових дій руйнувань зазнали 14 будинків та один об’єкт інфраструктури. Це території військово-цивільних адміністрацій.
Наразі відновлення відбувається за рахунок матеріального резерву, який накопичується коштами обласної державної адміністрації. Також, відповідна допомога буде надана коштами державного бюджету після безпосереднього звернення військово–цивільної адміністрації до віце-прем’єр-міністра. І зараз це питання знаходиться у стадії вирішення.
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