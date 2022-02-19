Из-за обстрелов боевиков на Донбассе более 850 тысяч жителей рискуют остаться без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В результате масштабных артобстрелов боевики повредили два трансформатора насосной станции "Вода Донбасса". В результате более 850 тысяч жителей Донецкой области рискуют остаться без водоснабжения. Об этом во время брифинга в Краматорске заявил глава военно-гражданской Донецкой администрации Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
“19 В феврале была повреждена насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Как следствие, повреждение двух трансформаторов, проще сказать, выведение их из строя, из строя путем попадания боеприпаса. Риск остановки водоснабжения был прямой для 850 тысяч населения области”, - заявил он.
Детали
Павел Кириленко отметил, что циничность действий оккупантов заключается в попадании в два трансформатора, которые непосредственно останавливают подачу воды на подконтрольную украинской власти территорию.
Риск остановки водоснабжения был полностью в городах: Волноваха, Мариуполь, центральной части Донецкой области, в городах - Селидово, Мирноград.
Сейчас принятыми срочными мерами достигнут результат по центральной части Донецкой области, и переподключено водоснабжение к резервным источникам, это Харьковской фильтровальной станции.
Отмечается, что наибольший риск был перед прекращением водоснабжения в крупнейший город Донецкой области - Мариуполь.
“Это более, чем 600 тысяч жителей. Принятыми мерами принято решение о подключении к староукраинского водохранилища, запасы которого позволяют несколько месяцев находиться и получать воду из этого водохранилища”, - добавил глава военно-гражданской Донецкой администрации.
Кроме этого, глава Донецкой ЦВА сообщил, что от начала 2022 года на территории Донецкой области в результате боевых действий разрушениям подверглись 14 домов и один объект инфраструктуры. Это территории военно-гражданских администраций.
Сейчас восстановление происходит за счет материального резерва, который накапливается средствами областной государственной администрации. Также, соответствующая помощь будет оказана средствами государственного бюджета после непосредственного обращения военно-гражданской администрации к вице-премьер-министру. И сейчас этот вопрос находится в стадии решения.
Напомним
Обстрелами повреждены трансформаторы: в Донецкой области остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции