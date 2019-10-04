Бойовики поповнять ряди за рахунок призову осіб, звільнених зі служби за скоєння злочинів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Через неукомплектованість розвідувальних підрозділів, окупаційні війська на сході України поповнять за рахунок призову осіб, звільнених зі служби за скоєння злочинів. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“У зв’язку зі зростанням рівня неукомплектованості розвідувальних підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, командування російських окупаційних військ вживає заходів щодо їх поповнення за рахунок призову осіб, які раніше були звільнені з військової служби за скоєння злочинів, у т.ч. важких”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від початку цієї доби російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення.