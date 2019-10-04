Боевики пополнят ряды за счет призыва лиц, уволенных со службы за совершение преступлений - разведка

“В связи с ростом уровня неукомплектованности разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, командования российских оккупационных войск принимает меры по их пополнение за счет призыва лиц, которые ранее были уволены с военной службы за совершение преступлений, в т.ч. тяжелых ”, - говорится в сообщении.

Напомним, с начала этой эпохи русско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения.