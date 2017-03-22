Бойовики почали обстріл Авдіївки - В.Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Проросійськи бойовики почали обстрілювати Авдіївку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ НП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Авдіївка. О 17.00 бойовики почали обстріл міста. Вже є попадання в будинок # 12 по вул. Леваневського. Пошкоджено дах, стіна, вікна. Постраждалих немає", - повідомив він.
Нагадаємо, минулої доби по Авдіївці бойовики випустили понад 30 танкових та близько 60 мінометних снарядів.