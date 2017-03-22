Боевики начали обстрел Авдеевки - В.Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Пророссийские боевики начали обстреливать Авдеевку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Авдеевка. В 17:00 боевики начали обстрел города. Уже есть попадания в дом # 12 по ул. Леваневского. Повредило крышу, стену, окна. Пострадавших нет", - сообщил он.
Напомним, за прошедшие сутки по Авдеевке боевики выпустили более 30 танковых и около 60 минометных снарядов.