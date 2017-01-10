Бойовики почали готувати матеріали щодо “обстрілів” ЗСУ житлових будинків у Горлівці - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В окупованій Горлівці російські військові залучають місцевих жителів до підготовка матеріалів щодо нібито “обстрілів” силами АТО житлових будівель для подальшого розповсюдження російськими ЗМІ, передає УНН з посиланням на повідомлення ГУ розвідки Міноборони України.
“У Горлівці фахівцями Центру інформаційно-психологічного протиборства Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ за участю військовослужбовців 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1-го АК (Донецьк) та із залученням місцевих жителів здійснюється підготовка матеріалів щодо нібито „обстрілів“ силами АТО житлових будівель для подальшого розповсюдження російськими ЗМІ”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними української розвідки на окупованій території Донбасу зростають протестні настрої.