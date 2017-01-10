Боевики начали готовить материалы по "обстрелам" ВСУ жилых домов в Горловке - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В оккупированной Горловке российские военные привлекают местных жителей к подготовке материалов о якобы "обстрелам" силами АТО жилых зданий для дальнейшего распространения российскими СМИ, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ разведки Минобороны Украины.
"В Горловке специалистами Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ с участием военнослужащих 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го АК (Донецк) и с привлечением местных жителей осуществляется подготовка материалов о якобы "обстрелах" силами АТО жилых зданий для дальнейшего распространения российскими СМИ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным украинской разведки на оккупированной территории Донбасса растут протестные настроения.