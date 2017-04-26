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Бойовики планують провокації 9 травня на підконтрольній Україні території

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. “Міністерство державної безпеки ДНР” доопрацьовує план провокацій, запланованих на 9 травня на підконтрольній українському уряду території Донбасу. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.

“У "МДБ ДНР" доопрацьовується план проведення провокацій до 9 травня на підконтрольній Україні території Донбасу. Так, напередодні святкування Дня Перемоги в населених пунктах поблизу лінії розмежування планується проведення провокаційних акцій за участю ДРГ і залученням місцевого населення шляхом здійснення актів вандалізму на кладовищах і в місцях розташування пам’ятників воїнам, загиблим під час АТО і 2-ї Світової війни”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, “ЛНР” повідомила ОБСЄ про плани порушити мінські угоди 9 травня.

Українські Національні Новини

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