Боевики планируют провокации 9 мая на подконтрольной Украине территории

“В „МГБ ДНР“ дорабатывается план проведения провокаций к 9 мая на подконтрольной Украины территории Донбасса. Так, накануне празднования Дня Победы в населенных пунктах вблизи линии разграничения планируется проведение провокационных акций с участием ДРГ и привлечением местного населения путем совершения актов вандализма на кладбищах и в местах расположения памятников воинам, погибшим во время АТО и 2-й Мировой войны”, — говорится в сообщении.

Напомним, “ЛНР” сообщила ОБСЕ о планах нарушить минские соглашения 9 мая.