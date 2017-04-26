Боевики планируют провокации 9 мая на подконтрольной Украине территории
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. “Министерство государственной безопасности ДНР” дорабатывает план провокаций, запланированных на 9 мая на подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы “Информационный сопротивление”, народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
“В „МГБ ДНР“ дорабатывается план проведения провокаций к 9 мая на подконтрольной Украины территории Донбасса. Так, накануне празднования Дня Победы в населенных пунктах вблизи линии разграничения планируется проведение провокационных акций с участием ДРГ и привлечением местного населения путем совершения актов вандализма на кладбищах и в местах расположения памятников воинам, погибшим во время АТО и 2-й Мировой войны”, — говорится в сообщении.
Напомним, “ЛНР” сообщила ОБСЕ о планах нарушить минские соглашения 9 мая.