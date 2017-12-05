Бойовики планують обстріляти окупований Первомайськ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. За даними розвідки штабу Антитерористичної операції сьогодні, в ніч на 6 грудня, підрозділи бойовиків російсько-окупаційних військ планують здійснити обстріл населених пунктів, які тимчасово не контролюються Україною, передає УНН із посиланням на прес-центр АТО.
"...мінометна батарея 6 полку 2 АК Південного військового округу РФ отримала завдання від свого командування обстріляти населений пункт Первомайськ", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі АТО додали, що "ворог вдається до подібних провокацій з метою дискредитації і подальшого обвинувачення Збройних Сил України нібито в обстрілі мирного населення, що мешкає на території ОРДЛО".
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Нагадаємо, 29 листопада на засіданні у Мінську контактна група підтвердила готовність провести обмін утримуваними особами до новорічних свят. Також було обговорено безпекове питання.