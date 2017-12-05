Боевики планируют обстрелять оккупированный Первомайск - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. По данным разведки штаба Антитеррористической операции сегодня, в ночь на 6 декабря, подразделения боевиков российско-оккупационных войск планируют осуществить обстрел населенных пунктов, что временно не контролируются Украиной, передает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.
"... минометная батарея 6 полка 2 АК Южного военного округа РФ получила задание от своего командования обстрелять населенный пункт Первомайск", - говорится в сообщении.
В пресс-центре АТО добавили, что "враг прибегает к подобным провокациям с целью дискредитации и дальнейшего обвинения Вооруженных Сил Украины якобы в обстреле мирного населения, проживающего на территории ОРДЛО".
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Напомним, 29 ноября на заседании в Минске контактная группа подтвердила готовность провести обмен удерживаемыми лицами к новогодним праздникам. Также был обсужден вопрос безопасности.