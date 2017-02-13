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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики підтягнули свої резерви до передової на низці ділянок у зоні АТО - "Інформаційний спротив"

Київ • УНН

 • 8285 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Бойовики на Донбасі підтягнули оперативно-тактичні резерви до передових позицій на низці ділянок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.

Бойовики підтягнули свої резерви до передової на низці ділянок у зоні АТО - "Інформаційний спротив"

Загалом, за даними Д.Тимчука, бойовики підтягнули додаткові резерви на таких ділянках:

— “у районі Донецька новий посилений батальйон (батальйонна тактична група, БТГ) противника розгорнуто в районі Спартак — Путилівка (протягом двох діб перекидалися по 6-8 одиниць ББМ, в основному БМП і МТ-ЛБ, перекидання йшло за залізницю і Ясинуватське шосе через Путилівку і Яковлівку);

— розгортання ще однієї БТГ зафіксовано на ділянці Олександрівка — Оленівка (в районі Олександрівки фіксувалися колони по 16-18 одиниць автотранспорту та легкої бронетехніки, в кожному випадку за раз велося перекидання сил і засобів „мотострілецької роти“);

— крім того, в Петровському районі Донецька під виглядом ротації окупанти посилили свою тактичну групу як мінімум додатковою ротою з бронетехнікою (відзначалися як на Жилплощадці, так і на південь від Трудовська в районі вулиці Петровського перекидання груп окупантів — по 3-4 вантажівки, часто з СПГ, АГС-ами і 82-мм, 120-мм мінометами, 2-3 одиниці ББМ — найчастіше БМП і МТ-ЛБ);

— на південний захід від Кадіївки (кол.Стаханов), за першим ешелоном приховано розвернувся посилений батальйон (БТГ) окупантів (у трикутнику Калинове — Веселогоровка — Алмазна). Протягом минулих вихідних у цей район спостерігалися переміщення підрозділів ротного рівня — було відзначено пересування з півдня і через Михайлівську розв’язку — Алчевськ 24-25 одиниць автотранспорту та бронетехніки — БТР-и та МТ-ЛБ”, — написав Д.Тимчук.

Крім того, за його даними, на приморському напрямку в районі населеного пункту Хрещатицьке (кол.Червоноармійське) і Патріотичного, а також на північ від Новоазовська відзначається поява нових обладнаних артилерійських позицій бойовиків. Противник обладнує для кожної своєї батареї (арт.групи) відразу кілька вогневих позицій, за якими “кочують” знаряддя. Позиції прагнуть займати таємно, переважно в нічний час доби. Після вогневих нальотів артилерія змінює позиції, або відразу ж виводиться на невеликий період часу на територію РФ для “відстоювання” (переміщення — також у нічний час).

Як повідомляв УНН, російська сторона звинуваченнями ЗСУ у застосуванні “Точка-У” намагається обілити себе.

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