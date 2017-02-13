Боевики подтянули свои резервы к передовой на ряде участков в зоне АТО - "Информационное сопротивление"

В целом, по данным Д.Тымчука, боевики подтянули дополнительные резервы на следующих участках:

- "в районе Донецка новый усиленный батальон (батальонная тактическая группа, БТГ) противника развернута в районе Спартак-Путиловка (в течение двух суток перебрасывались по 6-8 единиц ББМ, в основном БМП и МТ-ЛБ, перебрасывание шло по железной дороге и ясиноватскому шоссе через Путиловку и Яковлевку);

- развертывание еще одной БТГ зафиксировано на участке Александровка - Оленевка (в районе Александровки фиксировались колонны по 16-18 единиц автотранспорта и легкой бронетехники, в каждом случае за раз велась переброска сил и средств "мотострелковой роты");

- кроме того, в Петровском районе Донецка под видом ротации оккупанты усилили свою тактическую группу как минимум дополнительной ротой с бронетехникой (отмечали как на Жилплощадке, так и к югу от Трудовской в районе улицы Петровского переброску групп оккупантов - по 3-4 грузовика, часто с СПГ, АГС-ами и 82-мм, 120-мм минометами, 2-3 единицы ББМ - чаще БМП и МТ-ЛБ);

- на юго-запад от Кадиевки (быв. Стаханов), зв первым эшелоном скрыто развернулся усиленный батальон (БТГ) оккупантов (в треугольнике Калиновое - Веселогоровка - Алмазная). На прошедших выходных в этот район наблюдали перемещение подразделений ротного уровня - было отмечено передвижение с юга и через михайловскую развязку - Алчевск 24-25 единиц автотранспорта и бронетехники - БТР и МТ-ЛБ", - написал Д.Тымчук.

Кроме того, по его данным, на приморском направлении в районе населенного пункта Крещатицкий (быв. Червоноармейское) и Патриотического, а также к северу от Новоазовска отмечается появление новых оборудованных артиллерийских позиций боевиков. Противник оборудует для каждой своей батареи (арт. группы) сразу несколько огневых позиций, по которым "кочуют" орудия. Позиции стремятся занимать тайно, преимущественно в ночное время суток. После огневых налетов артиллерия меняет позиции, или сразу же выводится на небольшой период времени на территорию РФ для "отстаивания" (перемещение - также в ночное время).

Как сообщал УНН, российская сторона обвинениями ВСУ в применении "Точка-У" пытается оправдать себя.