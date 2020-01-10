Бойовики отримали дозвіл на обстріли техніки ООС на окремих територіях – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. За даними розвідки, командири противника на окремих ділянках отримали дозвіл на обстріл техніки Об’єднаних сил у разі їх виявлення з передових позицій бойовиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Міноборони.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ продовжує утримувати у готовності до застосування артилерійські підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Міноборони, окупанти проводять інтенсивні тренування з управління вогнем артилерії на позиціях, наближених до лінії розмежування, здійснюють уточнення цілей для ураження.
"Крім того, командири підрозділів противника на окремих напрямках отримали дозвіл на обстріли та знищення військової техніки Об’єднаних сил у разі виявлення її візуально з передових позицій окупантів", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, у зв’язку з цим противник поповнює запаси боєприпасів артилерійських та мінометних підрозділів, а окремі передові позиції посилюються розрахунками протитанкових ракетних комплексів.
Як повідомлялося в УНН раніше, за даними розвідки, основні зусилля бойовиків на окупованій частині Донбасу спрямовані на підвищення бойової та мобілізаційної готовності.