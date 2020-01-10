Бойовики отримали дозвіл на обстріли техніки ООС на окремих територіях – розвідка

ukru
06:24 • 7853 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 106834 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 159954 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 258518 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 259590 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254571 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235988 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203870 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186044 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146234 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
57 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 28984 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 29961 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 53917 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 34069 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 32916 перегляди
Публікації
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 7853 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 11648 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 34069 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 258518 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 259590 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 85977 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 35076 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142047 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155157 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114439 перегляди
Актуальне
Бойовики отримали дозвіл на обстріли техніки ООС на окремих територіях – розвідка

Бойовики отримали дозвіл на обстріли техніки ООС на окремих територіях – розвідка

Київ • УНН

 • 16271 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. За даними розвідки, командири противника на окремих ділянках отримали дозвіл на обстріл техніки Об’єднаних сил у разі їх виявлення з передових позицій бойовиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Міноборони.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ продовжує утримувати у готовності до застосування артилерійські підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Міноборони, окупанти проводять інтенсивні тренування з управління вогнем артилерії на позиціях, наближених до лінії розмежування, здійснюють уточнення цілей для ураження.

"Крім того, командири підрозділів противника на окремих напрямках отримали дозвіл на обстріли та знищення військової техніки Об’єднаних сил у разі виявлення її візуально з передових позицій окупантів", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, у зв’язку з цим противник поповнює запаси боєприпасів артилерійських та мінометних підрозділів, а окремі передові позиції посилюються розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

Як повідомлялося в УНН раніше, за даними розвідки, основні зусилля бойовиків на окупованій частині Донбасу спрямовані на підвищення бойової та мобілізаційної готовності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.27
Bitcoin
$84,457.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,035.60
Ethereum
$1,974.28