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Боевики получили разрешение на обстрелы техники ООС на отдельных территориях - разведка

Боевики получили разрешение на обстрелы техники ООС на отдельных территориях - разведка

Киев  •  УНН

 • 16270 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. По данным разведки, командиры противника на отдельных участках получили разрешение на обстрел техники Объединенных сил в случае их обнаружения с передовых позиций боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск продолжают удерживать в готовности к применению артиллерийские подразделения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, оккупанты проводят интенсивные тренировки по управлению огнем артиллерии на позициях, близких к линии разграничения, осуществляют уточнение целей для поражения.

"Кроме того, командиры подразделений противника на отдельных направлениях получили разрешение на обстрелы и уничтожение военной техники Объединенных сил в случае обнаружения ее визуально с передовых позиций оккупантов", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в связи с этим противник пополняет запасы боеприпасов артиллерийских и минометных подразделений, а отдельные передовые позиции усиливаются расчетами противотанковых ракетных комплексов.

Как сообщалось в УНН ранее, по данным разведки, основные усилия боевиков на оккупированной части Донбасса направлены на повышение боевой и мобилизационной готовности.

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