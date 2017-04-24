Бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки - штаб АТО

“Ввечері, 24 квітня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар’їнка, під вогонь противника потрапили житлові квартали міста,” — йдеться в повідомленні.

Також у штабі повідомляють, що обстріл тривав більше години, імовірно, бойовики застосували міномети калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатомети.

“За попередньою інформацією, втрат серед мирного населення немає,” — додали у штабі.

Пошкоджено будинки мирних мешканців по вулицях Леніна та Орджонікідзе.

Як повідомляв УНН, бойовики за день дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.