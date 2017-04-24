Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки - штаб АТО

"Вечером, 24 апреля, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка, под огонь противника попали жилые кварталы города", - говорится в сообщении.

Также в штабе сообщают, что обстрел длился больше часа, вероятно, боевики применили минометы калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометы.

"По предварительной информации, потерь среди мирного населения нет", - добавили в штабе.

Повреждены дома мирных жителей по улицам Ленина и Орджоникидзе.

Как сообщал УНН, боевики за день девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.