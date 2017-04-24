Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки - штаб АТО
Киев • УНН
Киев. 24 апреля. УНН. Поздно вечером, 24 апреля, боевики обстреляли жилые кварталы в районе населенного пункта Марьинка. Передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Вечером, 24 апреля, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка, под огонь противника попали жилые кварталы города", - говорится в сообщении.
Также в штабе сообщают, что обстрел длился больше часа, вероятно, боевики применили минометы калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометы.
"По предварительной информации, потерь среди мирного населения нет", - добавили в штабе.
Повреждены дома мирных жителей по улицам Ленина и Орджоникидзе.
Как сообщал УНН, боевики за день девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.