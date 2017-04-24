Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки - штаб АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15831 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76025 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138745 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110421 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112428 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109850 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102236 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106380 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103064 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149407 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки - штаб АТО

Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки - штаб АТО

Киев  •  УНН

 • 8514 просмотра

Киев. 24 апреля. УНН. Поздно вечером, 24 апреля, боевики обстреляли жилые кварталы в районе населенного пункта Марьинка. Передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Вечером, 24 апреля, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка, под огонь противника попали жилые кварталы города", - говорится в сообщении.

Также в штабе сообщают, что обстрел длился больше часа, вероятно, боевики применили минометы калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометы.

"По предварительной информации, потерь среди мирного населения нет", - добавили в штабе.

Повреждены дома мирных жителей по улицам Ленина и Орджоникидзе.

Как сообщал УНН, боевики за день девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

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