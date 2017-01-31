Бойовики обстріляли житлові будинки у Красногорівці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Внаслідок обстрілу бойовиків у Красногорівці пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає. Про це повідомив начальник ГУ НП Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
“Бойовики „ДНР“ обстрілюють мирних мешканців прицільним вогнем, цілеспрямовано знищують міста Донеччини. Красногорівка, район вул.Шевченко, пошкодження будинку. Постраждалих немає”, — повідомив він.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
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