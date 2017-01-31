Боевики обстреляли жилые дома в Красногоровке

"Боевики "ДНР" обстреливают мирных жителей прицельным огнем, целенаправленно уничтожают города Донбасса. Красногоровка, район ул.Шевченко, повреждение дома. Пострадавших нет", - сообщил он.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.