Бойовики обстріляли з мінометів Авдіївку та Верхоторецьк - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Бойовики з мінометів калібру 82-мм обстріляли Авдіївку та Верхоторецьк, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На донецькому напрямку, мінометами калібру 82-мм ворог накривав оборонців Авдіївки та Верхньоторецького, а зі стрілецької зброї обстрілював захисників Новгородського. Також під Новгородським активізувався ворожий снайпер”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм противник вів вогонь по позиціях поруч Широкиного. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював опорні пункти в районі Водяного, а з гранатометів різних систем гатив по захисниках Новотроїцького. Поблизу Мар’їнки діяли ворожі снайпери.
На луганському напрямку, з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру російсько-терористичні підрозділи гатили по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки. З мінометів 82 мм калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по позиціях в районі Троїцького. Позиції поруч населеного пункту Попасна ворог накривав мінометами калібру 120-мм. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по оборонцях Новозванівки.
Як повідомляв УНН, кількість обстрілів з важкого озброєння збільшилася вп’ятеро в зоні АТО.