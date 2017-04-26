Боевики из минометов обстреляли Авдеевку и Верхоторецьк - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Боевики из минометов калибра 82-мм обстреляли Авдеевку и Верхоторецьк, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На донецком направлении, минометами калибра 82-мм враг накрывал защитников Авдеевки и Верхнеторецком, а из стрелкового оружия обстреливал защитников Новгородского. Также во Новгородским активизировался вражеский снайпер", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на приморском направлении, из минометов калибра 120-мм противник вел огонь по позициям рядом Широкино. С противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал опорные пункты в районе Водяного, а из гранатометов различных систем бил по защитниках Новотроицкого. Вблизи Марьинки действовали вражеские снайперы.
На луганском направлении, из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра российско-террористические подразделения били по опорным пунктам вблизи Новоалександровки. С минометов 82 мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по позициям в районе Троицкого. Позиции рядом населенного пункта Попасная враг накрывал минометами калибра 120-мм. С гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров бил по защитникам Новозвановка.
Как сообщал УНН, количество обстрелов из тяжелого вооружения увеличилась в пять раз в зоне АТО.